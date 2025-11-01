A Universidade de Vigo elixirá a súa primeira reitora: continuidade con Belén Rubio ou cambio con Carmen García 

Begoña Rodríguez Sotelino
Begoña R. Sotelino

Belén Rubio, á esquerda, e Carmen García Mateo son as dúas candidatas a liderar a Universidade de Vigo
Ambas catedráticas presentan proxectos con visións distintas sobre o financiamento, a dixitalización e o futuro dos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.

02 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

UNHA DAS DÚAS será a primeira reitora da Universidade de Vigo. Belén Rubio (Lugo, 1964), bióloga, catedrática de Estratigrafía e vicerreitora de Investigación, encabeza a candidatura de H2040 substituíndo a Manuel Reigosa tras dous procesos

