El Gobierno reforzará la seguridad en las carreteras estatales de Galicia en el invierno

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una rueda de prensa (foto de archivo)

El Ministerio de Transportes impulsará la seguridad en las carreteras estatales de Galicia con más de 450 profesionales, 103 máquinas quitanieves, 20.000 toneladas de sal y 3.236.000 litros de salmuera. Así lo explicó el delegado del Gobierno en la comunidad gallega, Pedro Blanco, en el acto de la firma del protocolo por el que se activa el plan invernal en la red de carreteras del Estado para la campaña 2025-2026, donde resaltó el esfuerzo del Ejecutivo por «garantizar» la movilidad de los usuarios durante el invierno: «A meta principal é acadar a máxima seguridade e confianza para quen se desprace por Galicia nos próximos meses».

El ámbito de actuación de este protocolo abarca 2.500 kilómetros que componen la red de carreteras del Estado en Galicia sumando autopistas (AP-9 y AP-53), autovías y carreteras convencionales. Durante el acto, Blanco detalló que el plan pretende establecer la organización y los procedimientos de actuación de los servicios, medios y recursos del Estado disponibles en el ámbito gallego y que, ante la predicción de precipitaciones en forma de nieve u otras situaciones climáticas extremas, resulte necesario movilizar para asegurar la correcta circulación en las carreteras estatales de la comunidad gallega, reduciendo el número de tramos con restricciones al tráfico y evitando las retenciones de vehículos o, en su caso, minimizando su duración ante fenómenos climatológicos adversos. También se especifican los mecanismos de información, coordinación y cooperación con los órganos y autoridades de la Xunta y de las distintas administraciones locales. El personal dedicado a este plan se compone de 252 conductores especializados en quitanieves, 87 encargados y técnicos, y con el apoyo de 123 operarios más, que manejan este tipo de maquinaria.

Paralelamente, el plan presentado determina los tramos de carreteras que pueden resultar más conflictivos en caso de nevadas, los puestos de mando avanzados que se establecerán; las zonas para estacionamiento de vehículos pesados y ligeros, en casos de cierre o restricciones de tráfico, y los centros de conservación y explotación donde se situarán las máquinas quitanieves y otras equipaciones. Blanco incidió en que «estamos a pór todos os medios dispoñibles para que as estradas estean preparadas ante as condicións meteorolóxicas máis adversas», y agradeció el esfuerzo de todos los profesionales implicados.