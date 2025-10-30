Los técnicos superiores secundan masivamente la huelga en la sanidad gallega

Técnicos superiores sanitarios de Pontevedra, el pasado marzo, durante una concentración ante la Subdelegación del Gobierno ADRIÁN BAÚLDE

Los técnicos superiores sanitarios, —especialistas en dietética, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico, anatomía patológica...— han convocado una huelga durante los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre. El seguimiento en la sanidad gallega durante la primera jornada ha sido muy elevado, de casi un 60 % según los datos del Sergas durante por la mañana, mientras que por la tarde la propia administración sanitaria situó el seguimiento en más del 91 %. La cifra coincide prácticamente con la de los convocantes, entre ellos la Asociación de Técnicos Sanitarios Superiores de Galicia (Atessga), que sitúan el paro de la jornada en torno a un 85 %.

El presidente de Atessga, Juan Pérez, recuerda que en Pontevedra prácticamente solo trabajó el personal de los servicios mínimos y en A Coruña secundaron el paro en torno a un 85 % de los trabajadores. El Sergas cifra en un 58,27 % el seguimiento en los centros sanitarios durante la jornada de mañana. En centros de salud y hospitales subió al 58,48 %, mientras que en entidades como la Axencia Galega de Doazón, Galaria y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica se mantuvo en un 52,63 %.

El paro provocó la suspensión de pruebas y cirugías, aunque el Sergas no facilitó este dato. Hay que tener en cuenta que estos especialistas están detrás de la mayoría de pruebas diagnósticas, imprescindibles en consultas e intervenciones quirúrgicas. Afectó sobre todo a primaria, por lo que todas las muestras que llegaron a los laboratorios no se procesaron, pero también ha habido cancelación de quirófanos.

La convocatoria es a nivel estatal y los técnicos superiores reclaman que su titulación se homologue a la de grado, como en la mayoría de países europeos. En estos estados tiene un nivel EQF 6 según el marco europeo de las cualificaciones, es decir, grado universitario, y en España EQF 5, estudios superiores de FP. En concreto piden la creación de dos titulaciones, y que cada una englobe dos ciclos superiores: Técnico biomédico y de laboratorio (para laboratorio clínico y biomédico); e Imagen médica y radioterapia, en donde se integrarían los estudios de FP de imagen para el diagnóstico y radioterapia.