Los vecinos de Vigo pagan 140 euros más en su tarifa del agua que los de Ourense

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un estudio donde estiman un consumo anual de agua para un hogar medio de 150 metros cúbicos, inferior a «la cifra estipulada en los informes anteriores porque tendemos a gastar cada vez menos agua», afirman desde la entidad. En la investigación contemplan los precios de las tarifas que hay en las capitales de provincia españolas y en algunas otras ciudades. A nivel gallego, destaca que los vecinos de Vigo pagan un 51,74 % más al año por este servicio que los del concello de Ourense, que tiene el importe más barato de todos los municipios recogidos en el documento.

Cada ayuntamiento publica las tarifas del agua en sus ordenanzas porque son competencia municipal, y puede haber grandes diferencias entre ellos. Por ejemplo, en algunos concellos como el de Pontevedra, el estudio resalta como la parte fija incluye un consumo mínimo en la cuota que la Hacienda municipal factura aunque no se gaste. Dentro de este apartado, otros tres conceptos a tener en cuenta en el importe son el suministro, relacionado con la cantidad de agua que se consume (en el cálculo de la OCU, en Lugo tiene un importe de 105 euros); el saneamiento, que se refiere a los costes por el alcantarillado y depuración (en A Coruña ascienden hasta los 76 euros) y, por último, el alquiler o mantenimiento del contador, cuyo concepto no aparece en todos los recibos (en Vigo se pagan 7 euros por este motivo).

Sobre las ciudades gallegas, la OCU estima que los vecinos de Vigo son los que tienen las facturas anual más altas, que ascienden hasta los 286 euros. En segunda posición está A Coruña y muy próxima a ella se ubica Pontevedra, con recibos de 238 y 230 euros respectivamente. Los habitantes de Lugo pagan 215 euros y los de Ourense, 148, con una cuantía próxima a los ayuntamientos de Palencia y Melilla, siendo las tres localidades en las que menos se paga.

A nivel nacional, el estudio refleja que la ciudad con las tarifas más altas es Barcelona con un recibo medio de los 516 euros anuales. Alicante y Murcia también están por encima de los 400 euros. Bilbao se incluye en este grupo de ciudades caras por unos costes de saneamiento muy altos. Sus cuotas contrastan con las muy moderadas de Vitoria, cercana y perteneciente a la misma autonomía. «La subida media respecto al año 2023 es de un 12 %, que casi duplica al IPC del período. El incremento puede responder a la exigencia de que las cuantías del agua se aproximen a los costes reales, aunque también se puede relacionar con nuevas inversiones a raíz de la sequía del verano del 2024», explica la OCU en el estudio.

Ante la falta de normas para proteger a los colectivos beneficiarios del bono social eléctrico -personas de bajos ingresos, desempleados, familias numerosas...-, la OCU solicitó a la Dirección General de Consumo que pida a los ayuntamientos desarrollar varios derechos sociales básicos, como el establecimiento de bonificaciones o exenciones en las tarifas del agua para este tipo de consumidores.