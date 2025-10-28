Los sindicatos convocan movilizaciones para reclamar la subida salarial de los funcionarios

Manifestación en Vigo, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

Los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO. han convocado movilizaciones para reclamar la subida salarial de los empleados públicos. En Galicia, las manifestaciones se celebrarán este jueves a las 12 de la mañana delante de la delegación del Gobierno, en la ciudad de A Coruña, y frente a las subdelegaciones en Lugo, Ourense y Pontevedra.

Bajo el lema «Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos», las organizaciones sindicales comienzan así un calendario de concentraciones que continuarán con una manifestación y huelga general en diciembre «si el Gobierno sigue bloqueando la negociación», detallaron en un comunicado conjunto. Entre las principales demandas de los sindicatos, destacan la firma de un acuerdo salarial plurianual para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el 2010, una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la inflación y a otros incrementos pactados, un plan de refuerzo de plantillas, y la mejora de las condiciones laborales, incluyendo jubilación, equiparación salarial y modernización del marco laboral del sector público.

Los sindicatos amagan con una huelga de funcionarios si no hay pacto salarial José A. González

Los sindicatos denuncian que el Gobierno adeuda 1.860 millones de euros en atrasos salariales acumulados en los últimos diez meses, «un agravio económico que refleja la magnitud de la deuda histórica con el personal público». Por otro lado, indicaron que la falta de respuesta del Gobierno «deja la movilización como única vía para garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones laborales dignas».