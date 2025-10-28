Proponen abrir la parada de Alvedro a taxis de otros concellos del área metropolitana

TONI SILVA A CORUÑA / LA VOZ

Una hilera de taxistas, esperando en la terminal del aeropuerto de Alvedro, en Culleredo. CESAR QUIAN

La Xunta sugiere que el aeropuerto esté atendido por 30 taxis de Culleredo y 5 de A Coruña y los alcaldes de ambos municipios abren la puerta a firmar un convenio

29 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El convenio de los taxis de Alvedro que los profesionales llevan tiempo reclamando recibió un fuerte impulso en la reunión celebrada ayer en Santiago entre la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, el alcalde de

