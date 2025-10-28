El PPdeG señala al Bloque por urdir una campaña «totalitaria e machista» contra cargos suyos

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, en el Parlamento. Lavandeira jr | EFE

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha aprovechado su comparecencia tras la junta de portavoces para cargar con dureza contra el Bloque, al que ha responsabilizado directamente de urdir una campaña -alimentada por sus organizaciones satélites- de acoso y derribo contra cargos populares, especialmente contra mujeres, en lo que ha definido como «unha deriva totalitaria e machista». El diputado ha expresado su preocupación por una dinámica que ha relacionado con el reciente llamamiento de los «coroneis da UPG» (partido mayoritario del frente nacionalista) para intensificar la tensión social. Pazos ha explicado que la campaña de acoso comenzó con una viñeta en la que la CIG «atacaba directamente» a la conselleira de Política Social, Fabiola García, «pola súa condición de muller». La deriva, según el viceportavoz, siguió luego de forma preocupante, dijo, con manifestaciones ante la casa de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, así como con «presencia de alborotadores nos actos da conselleira de Política Social» o con la «actitude violenta» en la moción de censura en Ribeira. Por último, el portavoz del PPdeG ha denunciado el «ataque» a la secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, por parte del que fuera número 4 del BNG en las elecciones europeas, Rogelio Santos Queiruga.

Sobre esto, la viceportavoz del Bloque, Olaia Rodil, aseguró este lunes que el BNG no tenía nada que ver con este mensaje y expresaba su rechazo a este contenido hecho público en redes sociales. Unas declaraciones que no han satisfecho al PPdeG, que considera los nacionalistas han vuelto a pronunciarse con tibieza ante un asunto que «repugnaría a cualquera demócrata». Pazos ha insistido en que «non se pode lanzar apedra, seguindo consignas de mobilización e alboroto, e logo esconder a man». En relación a la conselleira de Política Social, los nacionalistas recuerdan que las críticas están directamente relacionadas con la gestión de las personas mayores, concretamente con lo sucedido en la residencia de Amoeiro, que tuvo que se ser cerrada tras detectarse graves deficiencias en el servicio.

Por su parte, Pazos ha asegurado que seguirán denunciando cada caso de acoso para que se conozca la verdadera cara del Bloque y para que «quen afirma ser lideresa» tome las medidas necesarias encaminadas a que las personas que no tienen cabida en la vida política sean apartada de ella.

Pleno de la próxima semana

Pazos ha acaparado los focos tras la reunión de una junta de portavoces que ha servido para fijar el próximo pleno del Parlamento, que tendrá lugar el martes y el miércoles de la próxima semana. Una sesión ordinaria en la que la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, dará cuenta del balance de la campaña antiincendios y en la que el presidente Alfonso Rueda responderá sobre la situación de la sanidad (a preguntas de Ana Pontón) y sobre si va a defender los intereses de Galicia por encima de los intereses partidistas (de José Ramón Gómez Besteiro).

La responsable de la política forestal comparecerá al inicio del pleno para explicar los resultados del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga 2025) y las propuestas de futuro en esta materia, en un momento en que las cenizas derivadas de las hectáreas ardidas están llegando a las captaciones de agua en la comarca de Valdeorras, lo que ha generado reclamaciones de los alcaldes.

Precisamente, desde el BNG incidirán en este asunto, sobre el que la viceportavoz parlamentaria nacionalista, Olalla Rodil, acusa a la Xunta de estar una vez más «buscando a quen botarlle as culpas para non asumir a súa responsabilidade».

El PSdeG instará al Gobierno gallego, a través de una moción, a aceptar la condonación de la deuda de 4.010 millones propuesta por el Gobierno central y preguntará sobre la defensa del uso del gallego en la UE para que el PPdeG se quite públicamente «a careta de defensor desta lingua», según la viceportavoz segunda de los socialistas, Carmen Dacosta.

El PPdeG volverá a llevar al pleno una iniciativa sobre la AP-9 para insistir en que el Gobierno central atienda a la petición de transferir su titularidad a Galicia y realice el rescate de esta autopista, y va a preguntar a la Xunta sobre las consecuencias para la comunidad de la falta de presupuestos estatales