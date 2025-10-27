La Xunta destinará 5 millones de euros a 46 concellos para paliar los daños de los incendios

Varios vecinos afectados se movilizan por los incendios en la localidad de A Portela, en Petín, en el mes de agosto SANTI M. AMIL

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes tras el Consello que se firmarán convenios con 46 concellos para paliar los daños de los incendios forestales de este año por un importe de 5 millones de euros. «Damos un paso máis para estar a carón dos concellos, para que poidan reparar canto antes infraestruturas afectadas polos lumes, e dos veciños que colaboraron con recursos propios na extinción dos incendios», afirmó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Las ayudas cubrirán los daños en las infraestructuras municipales y los gastos de las actuaciones realizadas por las Administraciones locales y por los vecinos que colaboraron en la extinción del fuego. Del presupuesto, casi la totalidad (4,1 millones) se destinará a inversiones, y 900.000 euros serán para gasto corriente. Entre las obras a financiar, figuran las de reparación, mantenimiento o reposición de las infraestructuras, equipamientos o bienes municipales afectados, así como la adquisición de material para restablecer los servicios dañados.

Se cubrirán los costes de limpieza y restauración ambiental, o del alquiler, combustible y reparación de maquinaria y vehículos. También se financiarán los gastos de traslado, alojamiento y manutención de la población evacuada, y del personal (tanto propio como de los efectivos del operativo de extinción) que el Concello tuviese que asumir.

Las ayudas por los incendios rozan los 5 millones y aún quedan 1.700 en trámite Xosé Gago / Sara Pérez

La mayoría de los concellos con los que se firmarán convenios son de la provincia de Ourense (35). El resto, tres son de A Coruña, tres de Lugo y cinco de Pontevedra.

Las ayudas forman parte del paquete de medidas aprobado a finales de agosto por un Consello extraordinario de la Xunta para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas en Galicia por los incendios de este año. En esta línea, Rueda recordó que el Ejecutivo autonómico ya ha concedido y abonado ayudas para viviendas, empresas y para la recuperación de los espacios protegidos. «Temos o compromiso de aboar o 80 % de las 1.700 axudas solicitadas para explotacións agrogandeiras e forestais antes de que remate o ano», afirmó.