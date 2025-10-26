Sigue a La Voz en Google Discover

Rueda llama a la militancia a la alerta electoral en la pulpada del PP en Lugo

La Voz LUGO

GALICIA

Alfonso Rueda y Elena Candia, en el centro, al inicio de la pulpada del PPdeG en Lugo.
Alfonso Rueda y Elena Candia, en el centro, al inicio de la pulpada del PPdeG en Lugo. Manuel Guede Lamas

El líder del PPdeG, acompañado de la presidenta provincial, Elena Candia, pide al partido preparación y unión para apoyar la candidatura de Feijoo

26 oct 2025 . Actualizado a las 18:43 h.

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y la presidenta provincial del partido en Lugo, Elena Candia, participaron hoy domingo en la tradicional pulpada del partido en Lugo, a la que acudieron 700 personas.

Rueda pidió a los militantes estar «preparados» y «unidos» para «estar fortes como partido» ante una posible una convocatoria de elecciones generales. El objetivo, dijo, es «darlle todo o impulso a quen ten que cambiar todo o que está pasando en España: Alberto Núñez Feijóo».

El presidente pidió a los lucenses que vuelvan a dar al PP uno de los mejores resultados de España: «Hai que dicirlle aos que prefiren comer chistorras que aquí en Lugo teñen moi pouco sitio para pasalo ben».

Rueda destacó además el «esforzo importante e especial» de la Xunta en los presupuestos del 2026 y criticó la decisión el Gobierno central de recurrir las leyes para agilizar la dependencia ante el Tribunal Constitucional: «Sánchez non é capaz de aprobar uns Presupostos, pero si de estar pendente de criticar que sexamos rápidos nas valoracións, algo que a xente nos pide».

Lamentó además que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estuviese «dicindo que Lugo era a provincia peor tratada nos Orzamentos, pero dixo o mesmo de Ourense, A Coruña e Pontevedra (...) Non conta a verdade en ningún sitio», concluyó.

Candia, por su parte, puso la mira en las próximas elecciones municipales, que salvo adelanto se celebrarán antes que las generales, y afirmó que «dependemos de nós mesmos para lograr o cambio político que o Concello e a Deputación precisan».