Rueda llama a la militancia a la alerta electoral en la pulpada del PP en Lugo

Alfonso Rueda y Elena Candia, en el centro, al inicio de la pulpada del PPdeG en Lugo. Manuel Guede Lamas

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, y la presidenta provincial del partido en Lugo, Elena Candia, participaron hoy domingo en la tradicional pulpada del partido en Lugo, a la que acudieron 700 personas.

Rueda pidió a los militantes estar «preparados» y «unidos» para «estar fortes como partido» ante una posible una convocatoria de elecciones generales. El objetivo, dijo, es «darlle todo o impulso a quen ten que cambiar todo o que está pasando en España: Alberto Núñez Feijóo».

El presidente pidió a los lucenses que vuelvan a dar al PP uno de los mejores resultados de España: «Hai que dicirlle aos que prefiren comer chistorras que aquí en Lugo teñen moi pouco sitio para pasalo ben».

Rueda destacó además el «esforzo importante e especial» de la Xunta en los presupuestos del 2026 y criticó la decisión el Gobierno central de recurrir las leyes para agilizar la dependencia ante el Tribunal Constitucional: «Sánchez non é capaz de aprobar uns Presupostos, pero si de estar pendente de criticar que sexamos rápidos nas valoracións, algo que a xente nos pide».

Lamentó además que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, estuviese «dicindo que Lugo era a provincia peor tratada nos Orzamentos, pero dixo o mesmo de Ourense, A Coruña e Pontevedra (...) Non conta a verdade en ningún sitio», concluyó.

Candia, por su parte, puso la mira en las próximas elecciones municipales, que salvo adelanto se celebrarán antes que las generales, y afirmó que «dependemos de nós mesmos para lograr o cambio político que o Concello e a Deputación precisan».