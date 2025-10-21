La Xunta busca una inmigración «planificada», «regulada» y vinculada al trabajo

El conselleiro de Emprego, José González, en el Parlamento. Xoán A. Soler

La Consellería de Emprego activará en el 2026 una oficina para atraer a Galicia de forma «ordenada» trabajadores de la diáspora gallega o de terceros países.

La medida fue anunciada por el conselleiro José González en en Parlamento de Galicia, en una comparecencia a petición propia para detallar las políticas de captación de talento de la Xunta.

González explicó que la Oficina de Atracción de Talento coordinará todas las medidas para facilitar el retorno de los gallegos en el exterior que quieren regresar para trabajar, además de las iniciativas dirigidas a favorecer la contratación «planificada» de trabajadores de otros países por empresas de Galicia.

El objetivo es consolidar un «modelo propio» que capte población trabajadora de «xeito ordenado» y con base en un «emprego de calidade». Ese modelo tiene otra pata que es la formación para el empleo flexible, dirigida a colectivos prioritarios y ajustada «ás necesidades reais das empresas».

El conselleiro detalló además medidas que canalizará esta oficina, como una línea de ayudas de 1,5 millones de euros para la rehabilitación de viviendas destinadas a las personas contratadas por el plan de captación de talento.

Esas subvenciones complementan el programa Retorna Cualifica Emprego, que según cifró González ha permitido el retorno de 350 gallegos en la diáspora para trabajar en Galicia. El programa cuenta con la colaboración de 160 empresas que ofrecen puestos de trabajo y contará en el 2026 con 1,8 millones de euros de presupuesto.

González también adelantó que el año que viene se organizarán nuevas ferias de empleo en el exterior tras las celebradas en Argentina y Uruguay. Además destacó que se ampliará en un 20 % el presupuesto de las ayudas extraordinarias al retorno, hasta alcanzar los 2,8 millones el año que viene.

El conselleiro insistió en la posición «responsable» de la Xunta, que busca integrar talento en Galicia mediante canales regulados y vinculados al trabajo. Para agilizar esos trámites, reiteró la petición al Gobierno central de que agilice la homologación de títulos universitarios, que en la actualidad puede tardar hasta cinco años, y que transfiera a Galicia la competencia sobre las autorizaciones de trabajo.

González criticó también que el Gobierno no haya incluido las microcredenciales en la reforma de la ley de extranjería. La Xunta sí las utiliza en el programa de arraigo para el empleo, que ha permitido regularizar la situación de 280 inmigrantes.

La última pata de la estrategia de la Xunta es la retención de talento interno con medidas como los talleres de empleo, que contarán con 44 millones y se centrarán en sectores estratégicos y en el rural; el uso de inteligencia artificial para hacer el perfilado de 79.000 trabajadores y mejorar su empleabilidad; el refuerzo de las acciones formativas para desempleados, que contarán con 60 millones, o las ayudas a los autónomos, que cifró en casi 41 millones de euros para el 2026.