Las universidades discrepan sobre cómo debe ser el examen para ser abogado
Los decanos de la UVigo consideran válido el sistema online, pero la UDC y la USC piden que vuelva a ser presencial como antes de la pandemia20 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El próximo 13 de noviembre, a las 9 de la mañana, decenas de graduados en Derecho tendrán que situarse frente al ordenador y responder al medio centenar de preguntas tipo test que el Ministerio de