Media hora a la cola para conseguir un taxi en el aeropuerto de Alvedro

LA VOZ A CORUÑA

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Varios pasajeros esperaban este lunes a un taxi en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo.
Varios pasajeros esperaban este lunes a un taxi en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo. CESAR QUIAN

La indignación se extiende entre los usuarios que llegan en avión: «Alguien tiene que buscar una solución a un problema que es constante»

21 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Indignación, un día más, entre los pasajeros de Alvedro que, tras aterrizar en el aeropuerto, intentan conseguir un taxi para completar el viaje y llegar a su destino. Las dificultades para encontrar un vehículo son

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete