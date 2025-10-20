Carmen Eiró Bouza, propuesta como fiscala superior de Galicia, será la primera mujer en ocupar el cargo

La fiscala Carmen Eiró, en una imagen de archivo en Ourense Agostiño Iglesias

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto que Carmen Eiró Bouza (Ourense, 1969) se convierta en la primera fiscala superior de Galicia. Lo hizo esta mañana en una reunión del Consejo Fiscal en la que, entre otros asuntos, informó de 15 propuestas de nombramiento en cargos discrecionales, entre las que se encuentra también la de jefa de la Fiscalía Provincial de Ourense.

La actual fiscala de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia sustituiría en el cargo a Fernando Suanzes que, después de una década al frente, se jubila a los 72 años. La Fiscalía General del Estado recibió cinco candidaturas: las de cuatro hombres y una mujer que aspiraban a dirigir la Fiscalía de Galicia. Además de Carmen Eiró, también se presentaron Miguel Armenteros, Carlos Varela, Antonio Roma y Román Ruiz Alarcón.

El proceso continuará con su nombramiento, que se aprobará en Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, comienza un plazo de 20 días para la toma de posesión.

Carmen Eiró quiere ser la primera mujer en presidir la fiscalía superior de Galicia y Eva Regueiro aspira a ocupar cinco años más la jefatura de Ourense M. Vázquez

Carmen Eiró es, desde el 2020, fiscala delegada autonómica de la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia. Una especialidad que dirige desde hace ya veinte años, cuando en el 2005 fue nombrada fiscala delegada provincial de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Incendios Forestales, Fauna y Flora de Ourense. Con ese cargo, asumió el despacho y tramitación de todos los procedimientos judiciales y diligencias de investigación en la materia en toda la provincia.

Es fiscala desde el año 1998 y está destinada en la Fiscalía ourensana. Desde octubre del 2009 ha compaginado esa función con la de Fiscala de Menores, también en Ourense, además de llevar procedimientos tramitados en el Juzgado de Instrucción de Bande.

Eva Regueiro, fiscala jefa de Ourense desde el año 2020 MIGUEL VILLAR

Entre las propuestas de García Ortiz, también se incluye la renovación de Eva Regueiro Rodríguez como jefa de la Fiscalía Provincial de Ourense, un cargo que ocupa desde hace cinco años. La suya fue la única candidatura presentada para cubrir la vacante en esta ocasión, y en su momento también fue la primera mujer en ocupar el cargo.

Fiscala desde 1997, el primer destino de Regueiro fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para acceder más tarde a la Fiscalía Provincial de Ourense (1998), donde ha permanecido hasta la actualidad.

Durante este tiempo, ha llevado los juzgados de O Carballiño, Ribadavia y Xinzo de Limia. Del 2001 al 2004 estuvo en la Sección de Personas con Discapacidad y Tutelas, y desde el 2005 desempeña la especialidad de Social. En el 2006 organizó la Sección Civil y de Protección de Personas con Discapacidad, especialidad que compagina con las labores de jefatura.