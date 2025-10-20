El bono Emancípate tendrá un presupuesto de 3 millones tras beneficiar a 900 personas este año

OSCAR CELA

Los presupuestos de la Xunta que hoy se entregan en el Parlamento incluyen una subida de un millón de euros para el bono Emancípate, que de este modo contará el año que viene con tres millones. Este aumento responde a la gran demanda que tuvo esta iniciativa en su primera edición, cuando fue solicitada por más de 3.700 personas.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude es la encargada de habilitar estas ayudas destinadas a colaborar con los jóvenes para que puedan afrontar los primeros gastos del hogar, como la compra de mobiliario o electrodomésticos.

Este año, 900 personas de entre 18 y 35 años se beneficiaron de este bono. De ellas, cerca de 500 se independizaron recurriendo a un alquiler y recibieron 1.500 euros, mientras que a las más de 400 que lo hicieron en una vivienda en propiedad les correspondieron 3.000 euros. Las ayudas se adjudicaron por orden de llegada de las peticiones, tras comprobar que estas cumplían los requisitos.

Una tarjeta monedero

Una vez concedido, el bono se hace efectivo a través de una tarjeta monedero virtual que se expide a nombre de la persona beneficiaria. Las compras deben realizarse en establecimientos con sede física en Galicia, y no se podrán hacer a distancia.

El acceso a este bono está supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos como figurar en la franja de edad a la que va destinado, tener al menos una fuente regular de ingresos, tener nacionalidad española o de alguno de los Estados de la Unión Europea o estar empadronado en la vivienda en la que va a residir, entre otras cuestiones.

El programa tiene el objetivo de facilitar a las personas de entre 18 y 35 años un incentivo económico a la hora de iniciar un proyecto de vida fuera de su hogar habitual.