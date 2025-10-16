La Xunta envía a los ayuntamientos 250 actas de infracción por servicios urbanos de VTC

Un coche de Cabify recoge a una usuaria frente al puerto de A Coruña, en una imagen de archivo del 2018. MARCOS MIGUEZ

La Xunta ha enviado este año 250 actas de infracción a los ayuntamientos relacionadas con los servicios realizados por los VTC ( Vehículo de transporte con conductor) en el ámbito urbano. A su vez, la Consellería de Presidencia informó también a las empresas titulares de VTC, y a las plataformas de intermediación entre las personas usuarias y las titulares de autorizaciones que operan actualmente en Galicia (Uber, Bolt y Cabify). El motivo de esta comunicación fue «lembrarlles os deberes legais para prestar o servizo, que pode realizarse en todo o territorio galego pero sempre entre municipios», informa el Executivo autonómico.

«Os vehículos non poden ter signos externos identificativos e deben levar a bordo o contrato, ou dispor dos medios que poidan acreditalo», detalló la consellería. En el escrito deben figurar los datos de identificación de la persona que lo suscribe y del vehículo, el número de autorización de arrendamiento del mismo; así como el lugar, día y hora de comienzo del servicio, su duración y el precio o los criterios objetivos para calcularlo.

El 60 % de vehículos de Uber en Vigo han sido propuestos para sanción Pedro Rodríguez

Por otro lado, la normativa también establece el deber de la remisión de la información del servicio prestado al Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV), tanto del contrato como del inicio del servicio, y que las prestaciones deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos a la realización. La Xunta recalca que tiene las competencias para controlar y sancionar los servicios interurbanos que detecte dentro de Galicia en relación «cos requisitos e deberes recollidos na lei de transporte en vehículos de turismo e normativa autonómica de desenvolvemento, así como os recolleitos na normativa estatal de aplicación, e así o fai en todos os casos nos que se detecta unha infracción».

Cuando se detectan infracciones que son competencia municipal, como la realización de tráficos urbanos, la Xunta remite los informes a los ayuntamientos, que, incide la consellería, «son os competentes para sancionar». En lo que va de año, el Executivo autonómico envió casi 250 actas de infracción de la inspección de transportes de la Dirección Xeral de Mobilidade y boletines de denuncia recibidos tras inspecciones realizadas por la de la Guardia Civil. La mayoría de ellas a los ayuntamientos de Santiago de Compostela (116) y de A Coruña (112). A Vigo se le remitieron 17 y dos a Culleredo.