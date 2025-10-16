Remedios Sánchez se enfrenta a la prisión permanente revisable si se prueba que la víctima era vulnerable
A CORUÑA
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A diferencia de la sentencia del 2008, ahora la Fiscalía sí le podría imputar este tipo de pena por el crimen de Monelos del pasado 3 de octubre17 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Que una asesina en serie reincida con el mismo patrón de conducta tras un permiso es un hecho que genera muchas dudas a nivel jurídico. Remedios Sánchez, conocida como la Reme o Matayayas, tenía previsto