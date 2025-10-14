El Observatorio Galego da Violencia de Xénero solicitará información al Gobierno sobre los fallos en las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atendía hacer unas semanas a la prensa en los pasillos del Senado en relación con su gestión de la crisis de las pulseras de control telemático de agresores machistas. Javier Lizón | EFE

El pleno del Observatorio Galego da Violencia de Xénero ha acordado este martes pedir al Ministerio de Igualdad información sobre el fallo de los sistemas de control telemático de las órdenes de alejamiento en Galicia. Según informa la Xunta en un comunicado, solicitará conocer el número de mujeres que se pudieron ver afectadas en la comunidad durante el período en el que se registraron los fallos en las pulseras antimaltrato. En Galicia, hay activas hoy cerca de 250 dispositivos.

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, afirmó que desde el observatorio se pedirá al Gobierno central que dote de financiación y medios técnicos suficientes al sistema Cometa para garantizar su correcto funcionamiento. Barba afirmó que la información recogida por este sistema «é fundamental como elemento probatorio ante calquera acusación que se queira formular».

Los miembros del pleno del observatorio también acordaron las líneas estratégicas que se implementarán en el nuevo plan gallego contra la trata de seres humanos con fin de explotación sexual que está elaborando la Xunta.

Jueces y policías sobre las pulseras contra el maltrato: «Los fallos eran constantes» Javier Romero

La Fiscalía General del Estado alertó en la memoria de su actividad del 2024 de la existencia de «gran cantidad» de sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos de violencia machista debidos a fallos en el sistema que rige los dispositivos de control de cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a víctimas.

Días después, la Fiscalía Superior de Galicia señalaba no tener constancia de ninguna denuncia en la comunidad por el quebrantamiento de medidas cautelares. Sin embargo, el órgano judicial aseguraba estar estudiando «caso por caso» la cuestión, junto a las cuatro audiencias provinciales gallegas.