Jueces y policías sobre las pulseras contra el maltrato: «Los fallos eran constantes»

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una mujer sostiene un dispositivo de localización contra maltratadores.
Una mujer sostiene un dispositivo de localización contra maltratadores. CESAR QUIAN

Un informe del Poder Judicial que se difundirá en octubre recogerá las incidencias detectadas por los juzgados entre marzo del 2024 y el 2025

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La provincia de A Coruña concentra más de la mitad de las pulseras antimaltrato activas actualmente en Galicia. De los 247 maltratadores que portan estos dispositivos en la comunidad, 137 están asignados en la provincia

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete