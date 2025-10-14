El sistema Copernicus cifra en más de 170.000 las hectáreas quemadas desde el inicio del verano en Galicia

Incendio forestal en las aldeas de Quins y Vilaverde, en Ourense Santi M. Amil

El programa Copernicus, enmarcado en el sistema de información de incendios forestales de la Comisión Europea, cifra en algo más de 171.000 las hectáreas quemadas en Galicia desde el inicio del verano, siendo 209.281 las calcinadas desde el 1 de enero y 122.000 a partir del mes de agosto, representando un 70 % de la superficie arrasada.

Por provincias, la más afectada ha sido la de Ourense, con 177.285 hectáreas quemadas en lo que va de año, de las que 152.594 ardieron desde el inicio del verano (casi 115.500 hectáreas desde el 1 de agosto).

En Lugo ardieron en lo que va de año unas 13.000 hectáreas de terreno según el sistema, de las que 5.630 se corresponden con incendios registrados desde el inicio del verano (más de 4.300 hectáreas a partir de agosto).

En Pontevedra, el sistema refleja unas 10.800 hectáreas calcinadas desde principios de año, de las que 7.467 ardieron desde el inicio del verano (1.673 hectáreas a partir de agosto).

En A Coruña, la superficie afectada por incendios fue de 8.158 hectáreas en todo el año, más de 5.500 desde que comenzó el verano (1.246 hectáreas desde principios de agosto).

Los rostros de la lucha contra los incendios en Galicia Sara Pérez

Por otro lado, los incendios de agosto afectaron a cinco mil hectáreas de espacio protegido de Pena Trevinca, según los datos del sistema Copernicus. Esta zona se vio gravemente afectada por dos fuegos forestales, uno el 12 de agosto (extinguido el 19 de agosto) y otro el 15 de agosto (extinguido el 30 de agosto). El primero quemó un total de 12.032 hectáreas (11.722 en Galicia y 310 en Castilla y León) y resultaron afectadas 104 hectáreas de espacio protegido. El segundo calcinó 25.230 hectáreas (5.319 en Galicia y 19.911 en Castilla y León) y afectó a 4.916 hectáreas de espacio protegido.