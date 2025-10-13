Dos muertos en accidentes de tráfico en las últimas horas en Santa Comba y Castro de Rei

El accidente ocurrió en una pista rural de Castro de Rei poco después de la medianoche GUARDIA CIVIL

Dos hombres murieron esta noche en accidentes de tráfico en Galicia. Poco después de las nueve de la noche fallecía en Santa Catalina (Santa Comba) un hombre de 81 años al ser atropellado por un coche. La investigación intenta determinar si la víctima cruzaba o no por el paso de peatones. Pese a los intentos del personal médico por reanimar el hombre nada se pudo hacer por salvarle la vida. El fallecido es vecino de la aldea de Mallón, de Santa Comba, a unos seis kilómetros del lugar del accidente. Al lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y servicios sanitarios del PAC de Santa Comba, así como una ambulancia asistencial.

Lugar del atropello mortal en Santa Catalina, Santa Comba AVPC Santa Comba

Tres horas después, pasadas las doce de la noche un hombre de 51 años moría al salirse de la vía la furgoneta que conducía en Castro de Rei. El accidente tuvo lugar en una pista rural, cerca de la N-640. El vehículo acabó volcando sobre su margen izquierdo, ya en la cuneta.

Los agentes trataron de auxiliar al hombre, de 51 años y originario de Outeiro de Rei, cuyas iniciales eran R.F.V, pero no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Al lugar del accidente, además de a una patrulla de la Guardia Civil, el 112-Galicia envió a una ambulancia medicalizada.