Contas lleva hasta la UE su informe sobre la despoblación en Galicia

Despoblación y demografía, uno de los retos de futuro en Galicia. En la imagen un vecino de Piornedo, Cervantes OSCAR CELA

El Consello de Contas presentará esta semana en Bruselas el documento en el que analizaba las medidas necesarias para abordar el reto demográfico en los municipios más despoblados de la comunidad, una investigación que llevó a cabo en paralelo a los trabajos efectuados por la Cámara de Comptos de Navarra y la Cámara de Cuentas de Aragón. El informe advertía sobre la conveniencia de abandonar una política global para el conjunto de Galicia y poner el foco en los ayuntamientos que presentan mayor riesgo. Según la institución encargada de fiscalizar el sector público autonómico, casi un centenar de concellos, la mayoría ubicados en las provincias de Lugo y de Ourense, tienen amenazada su supervivencia a medio plazo: la despoblación y el nivel y el tiempo de prestación en servicios básicos hacen que sus habitantes vivan en una situación de clara desventaja respecto a otras zonas. Un claro ejemplo es el transporte público o el acceso a las prestaciones sanitarias.

Contas ha sido seleccionado por primera vez para participar en la 23.ª edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades que se celebra hasta el miércoles en Bruselas bajo el lema Dando forma al mañana, juntos. En representación de la institución gallega acuden Simón Rego Vilar y el equipo del área, liderado por el auditor Jacinto Álvarez Somoza, que abordarán el derecho a permanecer y vivir en municipios pequeños, y cuáles son las pruebas y experiencias sobre el papel del entorno construido, el entorno social y los servicios públicos. También se abordarán las experiencias llevadas a cabo en países como Italia o Lituania.

Los municipios con las luces rojas encendidas, según el informe que Contas presenta esta semana en Bruselas, compartirían cuatro características: su censo es inferior a 5.000 personas, tienen un crecimiento vegetativo negativo de al menos el 10 % (diferencia entre nacimientos y defunciones), su tasa de variación de habitantes entre el 2016 y el 2021 es del 0 % o menos y, por último, su densidad de población es del 20 % o inferior.

Además de establecer una definición concreta y medir el índice estadístico para evaluar lo qué es el reto demográfico, Contas recomienda evaluar las actuaciones o intervenciones hechas hasta ahora y, sobre todo, modificar el Fondo de Cooperación Local, la cantidad que asigna la Xunta a los municipios, cuya peso es infinitamente menor a las transferencias finalistas que orienta la Administración autonómica. Esto permitiría a muchas corporaciones utilizar orientar sus recursos a sus propias necesidades. Contas concluye en su informe que la falta de capacidad institucional de los municipios constituye una barrera para obtener financiación (sobre todo europea) y que las medidas actuales para combatir el reto demográfico son insuficientes, con un personal que no está cualificado.