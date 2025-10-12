Luis Torres Foira, presidente del Consello da Avogacía Galega: «Si nos dan medios, les devolveremos una Justicia rápida, eficaz y de calidad»

El presidente del Consello da Avogacía Galega, Luis Torres, en el Colegio de Abogados de Ferrol. ANGEL MANSO

Dice que al Colegio de Abogados de Ferrol llegó feliz, aunque luego fueron años muy duros. La pandemia y las infinitas huelgas de diferentes operadores jurídicos les pasaron factura. Ahora, Luis Torres Foira (Neda, 1950)