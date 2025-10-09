Los tres hermanos pontevedreses que son comandante, capitán y sargento de la Guardia Civil: «La saga empezó con nuestro bisabuelo»

De izquierda a derecha, Miguel, Juan y Javier Martín Márquez, hermanos y miembros de la Guardia Civil. ADRIÁN BAÚLDE

Un despacho en la primera planta de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Tres hombres uniformados. Otros tantos tricornios negros posando en fila sobre la mesa. La fotografía del rey Felipe VI con