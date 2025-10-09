Los tres hermanos pontevedreses que son comandante, capitán y sargento de la Guardia Civil: «La saga empezó con nuestro bisabuelo»
Con ellos son nueve los hombres de la familia que pasaron por el instituto armado: «Nuestro padre prefería que estudiásemos una carrera, pero después estaba orgulloso», dicen Juan, Javier y Miguel12 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Un despacho en la primera planta de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Tres hombres uniformados. Otros tantos tricornios negros posando en fila sobre la mesa. La fotografía del rey Felipe VI con