Usuarios que van de pie en los buses: «El conductor nos gritó: "¡Todos al suelo!" al ver a la Guardia Civil»

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Viajeros accediendo a autobuses interurbanos en la estación de A Coruña. No todos están autorizados a llevar pasajeros de pie
Viajeros accediendo a autobuses interurbanos en la estación de A Coruña. No todos están autorizados a llevar pasajeros de pie MARCOS MÍGUEZ

La práctica de permitir que se viaje de pie afecta a muchos autobuses interurbanos, pero la demanda en las áreas metropolitanas la intensifica

09 oct 2025 . Actualizado a las 04:18 h.

«Viajo de pie muchas veces en el trayecto A Coruña-Arteixo. En una ocasión el conductor gritó: “¡Todo el mundo al suelo!”, y la gente se agachó porque avistaron a la Guardia Civil. Tremendo. Cuando se

