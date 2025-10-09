Usuarios que van de pie en los buses: «El conductor nos gritó: "¡Todos al suelo!" al ver a la Guardia Civil»

Viajeros accediendo a autobuses interurbanos en la estación de A Coruña. No todos están autorizados a llevar pasajeros de pie MARCOS MÍGUEZ

«Viajo de pie muchas veces en el trayecto A Coruña-Arteixo. En una ocasión el conductor gritó: “¡Todo el mundo al suelo!”, y la gente se agachó porque avistaron a la Guardia Civil. Tremendo. Cuando se