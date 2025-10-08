«Se non fose polos peregrinos do Camiño, a licenza do taxi non sería rendible»

Adrián Valiño / M. S. ARZÚA / LA VOZ

Manuel Villar recogiendo a una pareja que va a acudir al médico, en la parroquia de Peceñe (Arzúa).
Desde llevar a los clientes a la farmacia hasta acompañarlos en una cita médica, los taxistas de las localidades pequeñas cumplen una función social esencial

09 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Son las diez de la mañana y el teléfono de la parada de taxis de Arzúa, frente al café Teatro, recibe una llamada. Manuel Villar descuelga el teléfono. Al otro lado de la línea está

