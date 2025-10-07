Minia Manteiga, catedrática en Astrofísica e investigadora del Citic: «De niña era forofa total de ''Cosmos''»

La catedrática en Astrofísica e investigadora del Citic Minia Manteiga MARCOS MÍGUEZ

Cuando era pequeña, Minia Manteiga (Outeiro, Negreira, 1963) iba con sus padres a ver de noche el cielo estrellado en el valle de su aldea, Redemuíños. «Casi no teníamos electricidad. El cielo era negrísimo y