Minia Manteiga, catedrática en Astrofísica e investigadora del Citic: «De niña era forofa total de ''Cosmos''»

Mila Méndez A CORUÑA / LA VOZ

La catedrática en Astrofísica e investigadora del Citic Minia Manteiga
Dice ser muy optimista respecto a que en otros planetas se haya podido desarrollar de una manera u otra la vida: «Estamos en ello»

08 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuando era pequeña, Minia Manteiga (Outeiro, Negreira, 1963) iba con sus padres a ver de noche el cielo estrellado en el valle de su aldea, Redemuíños. «Casi no teníamos electricidad. El cielo era negrísimo y

