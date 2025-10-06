El PSdeG denuncia que el PP aplace el pleno una semana porque Rueda está de vacaciones
«Comezamos a lexislatura adiando a toma de posesión porque Rueda tiña unha voda en Madrid, e agora volvemos ao mesmo», lamenta Lara Méndez06 oct 2025 . Actualizado a las 16:28 h.
La secretaria de organización del PSdeG y diputada autonómica, Lara Méndez, reprochó este lunes al Partido Popular su «enésimo desprezo institucional» después de que la formación presidida por Alfonso Rueda solicitase retrasar una semana el pleno del Parlamento gallego «simplemente porque quere irse de vacacións». El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este lunes el decreto por el que se encarga el despacho de los asuntos de la Presidencia de la Xunta al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en sustitución de Rueda, de días libres esta semana.
«Non é a primeira vez que o fan, e por desgraza non será a última. Comezamos a lexislatura adiando a toma de posesión porque Rueda tiña unha voda en Madrid, e agora volvemos ao mesmo: cambian a axenda parlamentaria para adaptala á súa vida persoal», criticó Méndez, quien recordó que la sesión de investidura del presidente se retrasó, expuso, por el enlace matrimonial del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
«Xa no mes de xullo se sabía que o pleno se ía retrasar por cuestións de axenda», añadió, matizando que desconocían que ese aplazamiento se debiese a «unhas simples vacacións». Según Méndez, es una «tomadura de pelo» que el PP solicitase este cambio para compensar el trabajo del presidente de la Xunta durante los incendios: «De verdade sabían en xullo que iamos ter a peor vaga de lumes do ano? Non insulten a intelixencia da xente».
La número dos del PSdeG expuso que la decisión responde a «un patrón claro»: «Rueda non ten ganas de traballar nin de asumir as súas responsabilidades. Prefire escapar dos debates, evitar dar explicacións e impedir que a oposición poida facer o seu traballo de control. Iso si, para a foto e para os discursos baleiros sempre está dispoñible».
«Galicia merece un presidente que traballe, que dea a cara e que respecte as institucións», continuó la diputada autonómica, frente a un «líder ausente que fai e desfai o calendario parlamentario ao seu antollo, como se o Parlamento fose a súa axenda persoal».