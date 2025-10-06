En Galicia hay menos policías locales que hace diez años
Aunque se convocan unas 100 plazas por año, se necesitan cubrir más de 600 vacantes y la situación es peor en algunos municipios pequeños, donde la ratio por habitante es muy baja06 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Enfundados en sus trajes azules oscuros con una banda celeste, los policías locales son el eslabón de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad más cercano al ciudadano. Al menos, en los 128 concellos gallegos que