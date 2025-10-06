En Galicia hay menos policías locales que hace diez años

Dos agentes de la Policía Local patrullan por el centro histórico de Lugo.
Dos agentes de la Policía Local patrullan por el centro histórico de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

Aunque se convocan unas 100 plazas por año, se necesitan cubrir más de 600 vacantes y la situación es peor en algunos municipios pequeños, donde la ratio por habitante es muy baja

06 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Enfundados en sus trajes azules oscuros con una banda celeste, los policías locales son el eslabón de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad más cercano al ciudadano. Al menos, en los 128 concellos gallegos que

