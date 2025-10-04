Los sindicatos médicos celebran el «éxito» de la huelga, con un 95 % de participación en algunos centros

Una señora apoyando a los médicos en la jornada de huelga, frente al CHUO (Ourense). Sandra Alonso

Los sindicatos O'MEGA y SIMEGA calificaron de «éxito rotundo» la huelga celebrada este viernes, en la que la actividad asistencial apenas llegó al 5 % en los hospitales de referencia, con seguimiento de hasta del 95 % en algunos centros. La jornada de paro, para exigir un estatuto propio y la recuperación de la calidad de las consultas en Galicia, transcurrió sin ningún incidente destacable, tuvo un gran impacto en la Atención Hospitalaria, y un amplio seguimiento en atención primaria, con un 55 % de media, superando con creces la participación de la movilización de la primavera del 2023.

A partir de los datos facilitados por la Xunta, las centrales sindicales sitúan el seguimiento en el hospital de O Salnés como el más contundente, con el 95 % de seguimiento; el 86 % en el HULA; el 80 % en el CHOU y en Monforte; y el 75 % en Cee y en el hospital de A Mariña. En Pontevedra y Vigo llegaron al 70 %, mientras que en Santiago secundaron la huelga un 55 %, y el 50 % en A Coruña.

En atención primaria el mayor seguimiento se registró en Vigo con el 77 %, seguido de Santiago con el 68 % y de Ferrol, con el 63 %.

Por su parte, los sindicatos concluyeron que «resulta paradoxal o feito de que, cos datos facilitados pola Xunta, cuxo seguimento medio estaría ao redor do 70 %, a actividade asistencial apenas superase do 5 %».