Bruselas avisa de que Galicia no tomó medidas concretas para conservar las zonas especiales afectadas por los incendios

El territorio afectado por un incendio en Quiroga (Lugo), en agosto, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

La Comisión Europea ha avisado de que el gobierno de la Xunta no fijó objetivos para conservar las conocidas como zonas especiales de conservación (ZEC) en lugares como los afectados por los incendios. En una respuesta al eurodiputado socialista Nicolás González Casares firmada por la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, el organismo comunitario señala que no se establecieron «medidas de conservación suficientemente específicas para cada lugar en sus ZEC, incluidas las afectadas por los incendios».

Las zonas especiales de conservación a las que se refiere el escrito son zonas enmarcadas dentro de la Red Natura 2000 para las que se exigen medidas que garanticen la pervivencia de la biodiversidad. En Galicia, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, hay 59 áreas ZEC que engloban unas 350.000 hectáreas.

La respuesta de la comisaria llega a colación de una batería de cuestiones presentadas tras la oleada de incendios del verano por González Casares, que ha señalado que la Comisión incide en que está tramitando desde el 2015 un procedimiento de infracción «que tiene en su centro el incumplimiento sistemático por parte de la Xunta de las obligaciones legales que emanan de las directivas comunitarias y a las que el Plan director de la Red Natura aprobado por el PP no da respuestas».

«Frente a la propaganda de la Xunta, hechos: la política ambiental de la Xunta del PP falla a la hora de conservar las joyas naturales de Galicia, desprotegiendo nuestro patrimonio y lo hace de forma sistemática», censuró el eurodiputado socialista tras conocer el contenido de la respuesta. A todo lo anterior, González Casares ha sostenido que la Comisión Europea «le planta la cara» al Gobierno de Alfonso Rueda «frente a la ocultación» de la superficie quemada en muchas zonas de alto valor ecológico, como Pena Trevinca. «Tuvo que ser información de las instituciones comunitarias la que arrojó luz sobre lo que estaba sucediendo en los montes de Galicia», añadió.