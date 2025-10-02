Barreras técnicas como el ancho ibérico demoran el fin del monopolio de Renfe en Galicia
El interés del ADIF en liberalizar la línea de alta velocidad choca con una mala planificación heredada y con una corriente contraria en la Administración. El proceso se retrasa un año y no empezará a avanzar hasta finales del 202702 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
No hay duda alguna sobre el interés sincero del ADIF en avanzar en el proceso de liberalización de la red ferroviaria de alta velocidad, incluida la de Galicia. España es punta de lanza en este