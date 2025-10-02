Barreras técnicas como el ancho ibérico demoran el fin del monopolio de Renfe en Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un tren del ADIF circulando por el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense)
Un tren del ADIF circulando por el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense) MIGUEL VILLAR

El interés del ADIF en liberalizar la línea de alta velocidad choca con una mala planificación heredada y con una corriente contraria en la Administración. El proceso se retrasa un año y no empezará a avanzar hasta finales del 2027

02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

No hay duda alguna sobre el interés sincero del ADIF en avanzar en el proceso de liberalización de la red ferroviaria de alta velocidad, incluida la de Galicia. España es punta de lanza en este

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete