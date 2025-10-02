La anemia de personal complica el funcionamiento en los concellos: el Estado tiene sin cubrir 166 plazas de funcionario

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

La falta de secretarios, interventores y tesoreros, denuncia la Xunta, condiciona la actividad diaria en 53 municipios de la comunidad, sobre todo en los de menos de 5.000 habitantes

02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Estado tiene sin cubrir en Galicia hasta 166 plazas del cuerpo de funcionarios que destina a la Administración local, los llamados habilitados nacionales, y que hacen las funciones de secretario, interventor y tesorero, perfiles

