Marisa Crespo, jefa de sección de Insuficiencia Cardíaca del Chuac: «Puedes salvar una vida en segundos»

La Dra. Marisa Crespo, jefa de Cardiología del Chuac. CESAR QUIAN

Marisa Crespo Leiro (Santrós, Cea, 1961) tiene el corazón partido entre A Coruña, donde está su vida y trabajo, y Santrós, en Ourense, donde permanecen sus raíces y acude a recargar pilas. Medalla Castelao, entre