Marisa Crespo, jefa de sección de Insuficiencia Cardíaca del Chuac: «Puedes salvar una vida en segundos»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La Dra. Marisa Crespo, jefa de Cardiología del Chuac.
La Dra. Marisa Crespo, jefa de Cardiología del Chuac. CESAR QUIAN

Premiada con una Medalla Castelao, la doctora tiene el corazón partido entre A Coruña y Ourense

02 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Marisa Crespo Leiro (Santrós, Cea, 1961) tiene el corazón partido entre A Coruña, donde está su vida y trabajo, y Santrós, en Ourense, donde permanecen sus raíces y acude a recargar pilas. Medalla Castelao, entre

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete