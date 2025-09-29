Los hosteleros tratan de frenar en la Justicia las tasas turísticas que se activan esta semana
A CORUÑA, SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los Concellos de A Coruña y Santiago defienden el impuesto y lamentan que se «xudicialice». Fuera de Galicia, el importe alcanzará los 15 euros por noche en Barcelona y permite recaudar 65 millones de euros en Portugal30 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Este lunes ha sido un día de estreno en las recepciones de los hoteles de A Coruña. Se empezó a aplicar la tasa turística a los viajeros que se hospedan en la ciudad, la primera