La Xunta respalda en Nueva York la contribución de los gallegos en la diáspora por preservar sus raíces

El conselleiro de Emprego particpó en los actos de celebración del 85 aniversario de la Casa de Galicia en Nueva York

El itinerario que el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, realizó esta semana por distintas ciudades de EE. UU. tuvo en la Casa de Galicia en Nueva York una especial preponderancia en favor de la conservación de la cultura y la tradición gallegas en esta ciudad, así como por la contribución de alrededor de mil socios de esta entidad. El miembro del Ejecutivo gallego lo destacó durante el acto de conmemoración del 85.º aniversario de este centro de referencia en este ámbito en Estados Unidos, donde residen más de 24.000 gallegos.

En este sentido, González destacó la variedad de actividades y celebraciones culturales que promueve esta institución, como las escuelas de danza y música tradicional gallega (pandero, gaita y tambor). Actividades, subrayó, que cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de acciones como el programa Escuelas Abiertas, con el que profesorado de entidades extranjeras en materias como danza tradicional gallega, cante popular, pandero, confección de trajes tradicionales, gaita y percusión, ha recibido cualificación especializada en Galicia y con el que se han formado más de 2.000 personas.

De esta manera, explicó, se fortalece la labor de los centros gallegos para que las nuevas generaciones puedan seguir difundiendo la cultura y la tradición gallegas, y destacó el papel vital de estas entidades en el desarrollo socioeconómico de Galicia.

También destacó la figura de Castelao como la persona que inspiró la creación de la Casa de Galicia en Nueva York en 1940 para mantener unida a la comunidad gallega en esta ciudad. Este trabajo conjunto, subrayó, es lo que garantiza el futuro para mantener viva a Galicia más allá de sus fronteras.

Clausura de la visita a EE. UU.

Antes de la celebración de este evento, José González se reunió con los directores de las entidades gallegas y españolas en los estados de Nueva York y Nueva Jersey para conocer sus necesidades y transmitirles el apoyo de la Xunta.

Esta celebración marca el final de la visita institucional realizada por el conselleiro a Estados Unidos, que incluyó reuniones en Miami con representantes de la comunidad gallega y empresas gallegas radicadas en EE. UU., y en Newark y Nueva York con entidades de la diáspora gallega presentes en estas ciudades. Esto se enmarca en la necesidad de mantener el contacto con los gallegos en el extranjero y en el desarrollo de la Estrategia Galicia Retorna, tendiendo puentes con EE. UU. y promoviendo la imagen de Galicia como tierra de oportunidades.