El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, acusa al PPdeG de perder «o rumbo político e moral»

El portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSdeG, Julio Torrado. Martina Miser

«O Partido Popular en Galicia perdeu o rumbo político e moral», ha criticado este viernes el portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSdeG, Julio Torrado. Acusó al PPdeG de «coquetear coa ultradereita e co discurso do odio» e ir siempre «a rebufo» de las propuestas del Partido Socialista. Incidió en que es «moi triste» que una agrupación de derechas que «debería ser europea e sensata» pase a ser un partido que «non sabe que quere ser de maior».

Así, aseguró que el PSdeG es la agrupación que está «máis enriba das cuestións que importan ao galegos». Como argumento a estas palabras, recordó como continúan acompañando a los vecinos de las zonas afectadas por la oleada de incendios de este verano en Galicia. Torrado también destacó como su partido sigue trabajando para que se pongan en marcha «de maneira áxil pero tamén efectiva» las ayudas por los daños de los fuegos, especialmente en el ámbito de la ganadería y la agricultura. «As axudas son necesarias, pero deben servir para reimplantar actividade produtiva e contribuír a frear os incendios, senón non vale de nada», añadió.

Además, en lo relativo al proyecto de Altri, acusó directamente a Rueda de hacer «un traballo inmenso para implantar unha macrocelulosa que ninguén quería e que Galicia non necesita». Una cuestión sobre la que recordó que «por sorte para os galegos» fue un «fracaso». Asimismo, destacó la posición política «determinante» de José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del partido, sobre esta cuestión: «É a principal referencia política na evolución do caso Altri en Galicia nos últimos meses».

Críticas a la posición del PPdeG con la cuestión de Israel y la recepción de migrantes

Aunque Torrado dedicó gran parte de su intervención a criticar la actitud del PPdeG ante el «xenocidio» de Israel en territorio palestino. Les acusó de alimentar el discurso de odio y de «equiparar vítimas e verdugos como se nada pasara». En relación a ello, respondió a las declaraciones del PP en las que comparaba su discurso con el del rey, ironizando con que cree que «están a pensar no emérito». Aseguró que «probablemente comparten bastante opinión sobre Palestina, sobre os países que non respectan os dereitos humanos e sobre política fiscal».

Y también advirtió del «drama humanitario clarísimo» de los migrantes que están llegando a Galicia, aprovechando para criticar la gestión de la Xunta sobre esta cuestión. «Non cremos nunha política de gueto, cremos nunha sociedade inclusiva e integradora», subrayó. Afirmó que las personas «non son ilegais nunca, especialmente os menores con desarraigo», los cuales describe que «merecen protección e acollida».