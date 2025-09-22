El «chantaxe dos violentos» no bloqueará el centro de menores extranjeros en Monforte

Algo más de un centenar de personas protestaron este domingo en Monforte por el ataque. ELISEO TRIGO | EFE

«Calquera opción» que no sea la apertura del centro de acogida de menores extranjeros en Monforte supondría «ceder ao chantaxe e unha vitoria dos violentos», una posibilidad que la Xunta «non contempla baixo ningún concepto», afirmó este domingo la conselleira de Política Social, Fabiola García, un día después de que el edificio Francisco Suárez, en el que se creará ese centro, el primero específico de Galicia, con 80 plazas para menores, fuese atacado de madrugada con dos cócteles molotov.

García viajará hoy a Monforte para detallar las actuaciones de la Xunta. Fuentes del Gobierno gallego señalaron que está previsto contratar seguridad para custodiar el inmueble y solicitar colaboración en esa materia al Ayuntamiento y a la Policía Nacional.

Las reacciones al ataque siguieron sucediéndose durante el domingo. La responsable de Infancia del BNG, Ariadna Fernández, pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «non deshumanice» y deje de emplear a los menores migrantes como «arma na súa contenda política» contra el Gobierno central. Los nacionalistas asistieron a una concentración en Monforte contra el ataque.

La responsable del Bloque insistió en que Rueda debe abandonar «os discursos de odio reiterados (...), palabras como “guetos” ou “menas” e o que implique a chegada destes nenos».

El presidente se pronunció sobre el ataque el mismo día en el que se produjo, el sábado. Lo consideró «absolutamente intolerable». Añadió que Galicia «non vai tolerar actitudes de racismo ou xenofobia». No empleó ninguna de las palabras mencionadas por la responsable del BNG.

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez —candidato de Marea de Vigo en el 2015, 2019 y 2023— consideró que implantar un centro específico, en vez de aprovechar la red de acogida, es «crear guetos» y «cometer los mismos errores que Madrid».

Vox ha confirmado que mantiene el acto en Monforte previsto este martes a las 16.30 horas, al que acudirá Isabel Pérez, portavoz en Madrid. El acto estaba convocado antes del ataque y servirá, señalaron fuentes del partido, para marcar su posición ante lo sucedido. Vox se opone al centro, que considera «una barbaridad» y «un error» equiparable a los de otras comunidades.

«Hai que evitar que o ataque sente un precedente aquí e no resto de España»

Monforte está, según las cifras municipales, a tiro de piedra de recuperar los 20.000 habitantes. Y es la inmigración, precisamente, la que ha cortado la hemorragia de la sangría demográfica de las últimas décadas en esta cabecera del interior de Galicia. Julio Cortiñas, gerente de la entidad social propietaria del edificio que sufrió el ataque nocturno con cócteles molotov, echa mano de la pujanza del censo para reivindicar lo positivo del centro de acogida de menores extranjeros que proyecta albergar la Xunta en ese inmueble. «O apoio á vulnerabilidade —señala— pode axudar a crear riqueza».

La entidad que representa sigue esa pauta con la integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual —objetivo para el que se creó— en las diferentes actividades económicas que contribuyen a su financiación al margen de las ayudas institucionales. «Non son partidario —precisa— de pagas indefinidas. Nós tratamos de ser útiles, non nos vai estar de brazos cruzados. A sociedade danos o seu apoio e nós tratamos de devolverllo. Esa debe ser tamén a máxima do centro de menores».

Cortiñas participó este domingo al mediodía en Monforte en una concentración vecinal, a la que asistieron algo más de un centenar de personas, en repulsa por lanzamiento de varios artefactos incendiarios al edificio en el que se quiere albergar el centro proyectado por la Xunta. «Hai que evitar que o ataque sente un precedente aquí e no resto de España», dice Cortiñas. En la protesta, la escritora Olga Novo leyó un manifiesto de rechazo al racismo y los discursos del odio.