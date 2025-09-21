Las juventudes del PPdeG se enfrentan a las del BNG por las pintadas de Galiza Nova
GALICIA
La presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira, critica que haya que destinar recursos públicos para limpiar las «pintadas ou empapelados que representan actos vandálicos»21 sep 2025 . Actualizado a las 16:59 h.
El PPdeG ha acusado a la organización Galiza Nova de «cruzar liñas vermellas» y de utilizar espacios públicos para desarrollar una «campaña de pintadas» que causan «un prexuízo económico» al tener que emplear recursos públicos para su limpieza. En este sentido, los populares han señalado que «o vandalismo non pode disfrazarse de activismo».
En concreto, la diputada autonómica y presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira, ha acusado directamente a Galiza Nova de actuar «como se os espazos públicos fosen da súa propiedade», así como de «non representar á maioría da xuventude galega».
«Esta forma de actuar non representa nin á maioría dos galegos nin especialmente á mocidade. Porque a ninguén representa alguén que rompe co respecto, a dignidade e a educación», sostiene la popular, que considera que «o que é de todos non é de ninguén e menos para estragalo».
Ante esto, los populares gallegos han anunciado en una nota de prensa que llevarán al Parlamento de Galicia una proposición no de ley para «rexeitar actitudes que buscan a apropiación dos espazos públicos mediante pintadas ou empapelados con símbolos e consignas de contido ideolóxico e partidista que representan actos vandálicos».
Por ello, han instado a todas las fuerzas políticas a «non incorrer neste tipo de comportamentos e condenalos publicamente cando se produzan, asumindo a responsabilidade compartida na defensa do respecto institucional e do uso responsable dos espazos públicos».
Con todo, han insistido en que estos hechos «non constitúen unha forma lexítima de expresión política, senón actos que vulneran a legalidade e o respecto pola convivencia cidadá». Además, Nicole Grueira ha considerado que «estas actitudes proxectan unha mensaxe negativa á sociedade e especialmente á xuventude, á que se debe educar na participación política libre, respectuosa e construtiva, afastada da imposición e do pensamento único e sempre dentro do marco democrático e legal».