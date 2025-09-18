Los populares gallegos sobre la AP-9: «Abríase unha oportunidade, pero Pedro Sánchez optou por seguir castigando a Galicia»

Reunión de la comisión de infraestructuras del PPdeG en Pontevedra PPDEG

El PPdeG arremetió este jueves por la mañana contra la «falta de valentía» de la que acusa al Gobierno central a la hora de tomar una decisión que garantice la gratuidad de la AP-9. La secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado, se desplazó hasta Pontevedra, donde se reunió la comisión de infraestructuras del PPdeG para analizar la situación en que se encuentra la comunidad autónoma en cuestiones de comunicación por carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos. La dirigente popular lamentó la actitud de los socialistas en referencia a la AP-9: «Abríase unha oportunidade, pero Pedro Sánchez optou por seguir castigando a Galicia», en lo que entienden que es una condena a los gallegos para «continuar pagando peaxes abusivas por unha autoestrada que, por xustiza e por eficacia, debería ser galega e gratuíta».

En su intervención ante la prensa, también criticaron las políticas del Gobierno central el presidente del PP de Pontevedra, Luis López; el líder local del partido, Rafa Domínguez; y coordinador de la comisión, Antonio Ameijide. En su evaluación de la situación actual, los populares incidieron: «O único compromiso do Goberno central, apoiado polo BNG, é co bloqueo e coa falta de respecto a Galicia». Recordaron que ya suman 56 las veces que la mesa del Congreso de los Diputados prorrogó el debate sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Para Paula Prado, el PSdeG está mostrando su «incoherencia» porque «levaba no seu programa e prometía en campaña electoral a liberación e gratuidade da AP-9 e agora aplaude esta decisión de Sánchez no sentido contrario».

Por su parte, el presidente de los populares pontevedreses, Luis López, indicó que Pontevedra es una de las provincias donde se percibe esta «paralise» del Gobierno estatal con Galicia. Reprochó al PSOE que Vigo no sea un puerto nodal, que se pierdan servicios aéreos con Peinador por las tasas de Aena o que las carreteras estatales estén «en pésimo estado que máis ben son camiños». Apuntó: «Desde Pontevedra lamentamos que o Goberno renunciara a librar a milleiros de usuarios das peaxes. Prefire deixarse chantaxear á tomar decisións. Coa AP-9 non hai nin rescate, nin más bonificacións e nin permiten sequera que se debata o traspaso da vía a Galicia».

El lucense Antonio Ameijeiras se preguntó por «cales son os motivos que xustifican a obsesión de Pedro Sánchez con illar Galicia por terra, mar e aire». Incidió, entre otras cuestiones, en que las carreteras que dependen del Estado y están en Galicia se encuentran «no peor estado de mantemento da historia» y puso como ejemplo o ocurrido con la provincia de Lugo, que destaca por el «illamento» que parece sin que haya una parada del AVE, entre otras muchas cosas más.