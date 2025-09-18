La ocultación de droga en piel de vaca se detectó por primera vez en la red que cayó en O Salnés

Los agentes de varios cuerpos policiales descubrieron droga oculta en pieles de vaca en la operación que desmanteló a la red criminal en O Salnés UCO Guardia Civil

El 4 de septiembre, tras doce meses de ardua investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguió desmantelar en O Salnés a una potente organización que importaba a Galicia y Portugal cocaína procedente