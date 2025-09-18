La ocultación de droga en piel de vaca se detectó por primera vez en la red que cayó en O Salnés

J. NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Los agentes de varios cuerpos policiales descubrieron droga oculta en pieles de vaca en la operación que desmanteló a la red criminal en O Salnés
Los agentes de varios cuerpos policiales descubrieron droga oculta en pieles de vaca en la operación que desmanteló a la red criminal en O Salnés UCO Guardia Civil

Pese a que las medidas de seguridad en los puertos se han perfeccionado, la Europol destaca que el narcotráfico no deja de actualizar sus técnicas y rutas

19 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El 4 de septiembre, tras doce meses de ardua investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguió desmantelar en O Salnés a una potente organización que importaba a Galicia y Portugal cocaína procedente

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete