La ocultación de droga en piel de vaca se detectó por primera vez en la red que cayó en O Salnés
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
Pese a que las medidas de seguridad en los puertos se han perfeccionado, la Europol destaca que el narcotráfico no deja de actualizar sus técnicas y rutas19 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El 4 de septiembre, tras doce meses de ardua investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguió desmantelar en O Salnés a una potente organización que importaba a Galicia y Portugal cocaína procedente