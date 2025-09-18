Medio Ambiente dio en dos meses 308 permisos para ocupar el litoral gallego
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La mayoría de las autorizaciones concedidas fueron para servicios de temporada y festividades de verano; Rueda cita hoy a 86 alcaldes para alcanzar un pacto sobre la costa18 sep 2025 . Actualizado a las 04:46 h.
La Consellería de Medio Ambiente tramitó 308 permisos de uso u ocupación de la costa en los meses de julio y agosto, los primeros tras la cesión de las competencias de gestión del litoral a la