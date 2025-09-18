Este viernes abre la convocatoria de 12 cursos de formación para personal de los servicios de emergencias gallegos y sus voluntarios

Miembros del Protección Civil de Vilagarcía. MARTINA MISER

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las convocatorias para 12 cursos para la formación continua del personal de los servicios de extinción y salvamento, de los grupos de emergencias supramunicipales y de Protección Civil, así como de sus voluntarios. Todos ellos ofrecen en conjunto 406 plazas en la comunidad y se desarrollarán entre los meses de octubre y diciembre.

Los interesados podrán inscribirse a partir de este viernes y hasta el 29 de septiembre, entregando el formulario de matrícula a través de la página web de la Agasp. Allí también se publicará el contenido de las actividades formativas y la lista de seleccionados cuando finalice el plazo de solicitud.

Serán cursos digitales cinco de los seis que se ofertan para el personal profesional, para los que se ofrecen 40 plazas para cada uno —salvo el de gestión operativa y de mando de nivel uno, con 24 horas presenciales—. En ellos, se les formará sobre la investigación causal de incendios, los protocolos de intervención en situaciones de emergencias con riesgo eléctrico, con vehículos especiales o en espacios confinados y las normativas e instalación de prevención de riesgos de incendios y emergencias. Las horas lectivas oscilan entre las 14 y las 90 y pueden consultarse a través de la publicación en el DOG, así como los requisitos específicos para acceder a ellos.

En cuanto a los otros seis dirigidos al personal voluntario de Protección Civil, les formarán en el uso de Google Earth en los dispositivos de emergencia, la búsqueda de desaparecidos en entornos rurales, en la actuación inicial con las víctimas de violencia de género, en los protocolos en accidentes de carretera o de apoyo psicológico básico y manejo de situaciones de estrés en situaciones catastróficas, así como en primeros auxilios. En este caso, la mayoría cuenta con docencia presencial y las horas lectivas varían entre las 15 y las 25. Puede consultarse mediante la resolución en el DOG. Las actividades presenciales se realizarán en las instalaciones de la Agasp.