Sumar denuncia a cuatro aerolíneas por subir precios tras cancelarse trenes durante los incendios

El Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso presentará una denuncia contra las aerolíneas Ryanair, Iberia, Vueling y EasyJet al acusarlas de disparar los precios de sus billetes durante los incendios forestales del mes de agosto registrados en Galicia y Castilla y León y que bloquearon las conexiones por carretera y ferrocarril.

El diputado gallego Manuel Lago anunció dicha medida ayer en el pleno de la Cámara Baja, adelantando que la denuncia se formulará ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Demanda Lago una investigación sobre dichos incrementos de precio, así como la imposición de sanciones «e unha regulación urxente para frear os abusos e protexer a cidadanía», señaló en el Congreso.

«En tempos de emerxencia, a prioridade debe ser garantir a seguridade e os dereitos da xente, non o lucro duns poucos», apuntó, tras denunciar que el sistema de establecimiento de precios dinámicos es en realidad una forma de «especular en tempo real coa demanda».

Según constató el diputado de Sumar, los vuelos entre Vigo y Santiago con Madrid superaron en las jornadas de los incendios los 400 euros, con un incremento de entre un 200 y un 300 %. «Supón un auténtico saqueo da desesperación», concluyó.