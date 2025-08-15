Las consecuencias para una familia de la cancelación del AVE entre Galicia y Madrid: 3.000 euros más al cambiar el tren por el avión

ANGEL MANSO

La estación provisional de trenes de A Coruña amaneció este viernes festivo con un ambiente más tranquilo que en las jornadas anteriores, pero todavía marcada por el caos del tercer día consecutivo sin conexión del AVE con Madrid. Desde el miércoles, los trenes no pueden circular por Ourense debido a los incendios que afectan a esta provincia y también a la de Zamora, una situación que ha obligado a muchos viajeros a improvisar, reorganizar sus planes y, en muchos casos, a pasar largas horas —e incluso la noche entera— en las instalaciones herculinas.

Algo similar se ha vivido en otras estaciones gallegas. Los trenes no volverán a circular este viernes, según acaba de comunicar el gestor de infraestructuras, el ADIF. «La evolución actual de los incendios forestales de Zamora y Ourense impiden restablecer hoy el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia», acaba de explicar. La línea entre Galicia y Madrid no está dañada, ha explicado el ministro Óscar Puente, pero los trenes no pueden circular. «La vía está 100 % operativa. Sin embargo, por la proximidad de los incendios no contamos con permiso de protección civil para prestar el servicio. Es la primera vez que una línea de alta velocidad está cortada 3 días consecutivos», ha explicado Puente.

Julius Níspero y su familia en la estación de A Coruña ANGEL MANSO

Entre quienes optaron por esperar estaba Julius Níspero,quien contaba que su viaje de regreso a Madrid se había convertido en una odisea. «Teníamos que haber salido el jueves a las 19.30 horas. Nos quedamos en la estación hasta las 22.00, pero volvimos a casa de nuestro amigo a dormir algo. A las tres de la madrugada nos levantamos y a las cuatro ya estábamos aquí de nuevo porque sabíamos que había un tren a las 05.15 y otro a las 07.15. Pero ninguno de los dos ha salido. Así que seguimos esperando». Níspero había decidido pasar unos días en las playas de A Coruña y ahora trata de regresar antes del lunes a Madrid, cuando retoma su trabajo. «Mi hija mayor también tiene que volver a Londres el martes. Tenemos margen para el regreso, pero no quiero molestar más a los amigos que tenemos en A Coruña», comentaba, mientras las niñas desayunaban en la estación, todavía bostezando. «Yo no he podido dormir nada», resumía Nancy, la mayor, mientras sus hermanas se desperezaban entre bocado y bocado de churro.

A primera hora, otro grupo de nueve personas, cinco de ellas niños, llegaba desde Santiago con las maletas cargadas y una sensación agridulce. José y Sheila relataban que tenían que haber salido el jueves en tren desde Santiago a Madrid y, de allí, hacia Alicante, «porque comenzábamos nuestras vacaciones en Benidorm. Cuando vimos que no había forma de viajar, nos devolvieron los billetes y buscamos alternativas». La solución implicó un sobrecoste considerable: «Reorganizamos todo. Cogimos los billetes de tren para venir desde Santiago a A Coruña y volar desde aquí a Alicante. Sobre el presupuesto inicial nos hemos gastado más de 3.000 euros. Parece que vamos a las Maldivas, en vez de a Benidorm. Y de la semana de vacaciones, con el hotel pagado, hemos perdido ya un día», explicaba Lorena. Por suerte, pudieron hacer noche en Santiago, ya que algunos miembros del grupo viajaban desde Lugo y Oviedo. «Esperamos llegar a las 16.30 a nuestro destino. Con un día de retraso», añadía resignada.

Andrés Iglesias es otro de los afectados por la cancelación de la circulación ferroviaria ANGEL MANSO

También Andrés Iglesias, que llegó en el primer tren desde Santiago, tuvo que dar varias vueltas para alcanzar A Coruña. «Soy de Ourense y trabajo en Barcelona. Tenía previsto regresar el jueves a casa desde Madrid, pero como se cancelaron todos los trenes tuve que buscar otra forma de llegar», explicaba. Su partida desde la capital estaba programada para las 07.20 horas, pero la tarde acabó de forma muy distinta: «Estuvimos esperando porque pensábamos que iban a poner autobuses para la gente afectada. Pero al ver que no teníamos alternativa, buscamos otra solución y salimos a las diez de la noche rumbo a Galicia», relataba sobre el viaje que hizo junto con otros dos jóvenes en un coche de alquiler encontrado a través de BlaBlaCar. Llegó a las cuatro de la madrugada a su casa, durmió apenas tres horas y enseguida tomó un tren desde Ourense a A Coruña para reunirse con sus amigos. «No iba a venir, pero estoy de vacaciones y ya podré dormir. Al final llegué a mi destino, pero con medio día de retraso». El lado positivo es que el viaje en coche le salió más barato que lo gastado en Renfe, donde le devolvieron el importe de su billete cancelado por los incendios.

En la sala de espera de la estación coruñesa, todavía a primera hora de la mañana, se podían ver a pasajeros dormitando en las sillas o recostados en el suelo, algunos de ellos arropados con mantas entregadas por voluntarios de la Cruz Roja. Entre ellos, rostros de cansancio y conversaciones a media voz sobre vuelos perdidos, reservas anuladas y vacaciones recortadas. A pesar de la calma aparente respecto a días anteriores, el recuerdo de las dos jornadas previas, con cambios de última hora y cancelaciones en cadena, seguía muy presente en todos los viajeros. La mayoría de los que se acercaban hasta la estación provisional eran pasajeros de trayectos regionales. Los que tenían billete para el AVE de Madrid siguen a la espera de que se reanude el servicio o buscan otras formas de viajar. «Seguimos aquí porque no hay vuelos a nuestro destino. Está todo agotado o no lo podemos pagar», explicaban Rita y Manuel, con el móvil en la mano, sentados en la sala de espera de la estación de A Coruña.

Vuelos por más de mil euros

«Esta mañana, a las siete, el billete en avión desde Alvedro a Madrid, costaba unos 400 euros. Ahora, a media mañana, ya ha subido el precio. Para las 20.45 horas, ya lo anuncian en la página web por 971 euros. Y otro vuelo por 1.050 euros. Sin palabras...», explicaban Estelle, Pilar y s hermana Ana, sentadas en lugares contiguos en la estación provisional de A Coruña. Estelle, que quiere regresar a Madrid, explica que las notificaciones de Renfe llegan con retraso, por lo que prefiere «pasar el día aquí, que quedarme en tierra. Porque dice que nos avisan por la aplicación, por email o por mensaje de texto, pero lo hacen con retraso y tengo miedo a perder el tren que pueda salir». Ana, en cambio, decía que puede que regresen al hotel esta noche «porque no creo que la situación se arregle». De hecho, según le han informado, el próximo billete de tren disponible hacia Madrid es para el día 20. «Suponemos que porque están agotadas todas las plazas anteriores. Nos sentimos totalmente abandonados. Han gestionado muy mal esta crisis», reclaman las dos hermanas madrilenas. «Nos tendríamos que haber ido el jueves, a las siete y media de la tarde. Y aquí seguimos, teniendo que pagar otra noche de hotel», recuerdan