María Xosé Fernández Cerviño, vicepresidenta do Museo do Pobo Galego: «A cultura vai máis alá da lingua»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A historiadora foi a única muller da imaxe que se tomou na inauguración da institución, mentres que agora o 25 % dos membros do padroado o son18 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
É a protagonista dunha desas fotos inseridas na nosa historia e que contan, de vez, outra. Rodeada de homes, María Xosé Fernández Cerviño (Vigo, 1951) é a única muller da imaxe que se tomou na