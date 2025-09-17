María Xosé Fernández Cerviño, vicepresidenta do Museo do Pobo Galego: «A cultura vai máis alá da lingua»

Mila Méndez Otero
GALICIA · Exclusivo suscriptores

María Xosé Fernández Cerviño, vicepresidenta do Museo do Pobo Galego.
SANDRA ALONSO

A historiadora foi a única muller da imaxe que se tomou na inauguración da institución, mentres que agora o 25 % dos membros do padroado o son

18 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

É a protagonista dunha desas fotos inseridas na nosa historia e que contan, de vez, outra. Rodeada de homes, María Xosé Fernández Cerviño (Vigo, 1951) é a única muller da imaxe que se tomou na

