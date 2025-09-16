La Xunta responde al Gobierno que debe negociar el nuevo mapa concesional de los autobuses estatales

Viajeros en la estación de autobuses de Lugo ALBERTO LÓPEZ

El Ministerio de Transportes remitió a finales de julio a las comunidades autónomas una carta solicitándoles que se pronunciaran, antes del 15 de septiembre, sobre si se iban a adherir o no al nuevo mapa concesional estatal de autobuses. Este nuevo modelo suprime paradas en unos 22 concellos gallegos —al considerar que son tráficos autonómicos— y fue muy contestado por buena parte de las comunidades autónomas.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, remitió una carta ayer al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que expresa su rechazo a un plan que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas, por lo que vuelve a solicitar que se convoque de forma urgente la Conferencia Nacional de Transportes para abordar este nuevo mapa concesional. Pero, al mismo tiempo, la Xunta no responde al ultimátum sobre si se adhiere o no a ese modelo, las dos únicas opciones que daba Transportes. En caso de no adherirse, el Estado seguirá prestando los servicios «que deberían ser de competencia autonómica». Si lo hacen, recibirían financiación para que puedan asumir los servicios que el Estado deja de prestar con el objetivo de que las conexiones de larga distancia tengan menos paradas y sean más atractivas para los usuarios.

«A Xunta rexeita así —explica el Gobierno gallego en un comunicado— responder ao ultimato do Goberno central ás comunidades autónomas para que se pronuncien sobre se aceptan ou non o mapa concesional proposto polo ministerio. O Goberno galego apunta que Galicia non aceptará una imposición unilateral limitada a escoller entre dúas opcións formuladas sen diálogo». De esta forma, creen que estos servicios deben coordinarse con los planes de transporte territoriales y la mejor forma de hacerlo es convocando la conferencia sectorial, que no se reúne desde julio del 2022 a pesar de que su reglamento fija estos encuentros cada seis meses.

«Este foro é o espazo para debater un modelo que garanta un servizo esencial para todos, sen penalizar a ninguén», asegura Diego Calvo en la misiva remitida al ministerio, en la recuerda que el nuevo plan deja sin conexión directa a unos 130.000 gallegos.

Por otra parte, el Gobierno ha decidido retomar la tramitación en el Congreso del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -de cuya aprobación depende el nuevo modelo concesional y la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos-, a pesar de que no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, ya que Podemos no le garantiza su apoyo.