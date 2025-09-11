Nuevos funcionarios ocupan plazas adjudicadas en concurso a veteranos tras una sentencia

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Algunos de los afectados por estas sentencias protestaron delante del Parlamento de Galicia
Hay al menos ocho casos; el conselleiro de Facenda se compromete a agilizar una solución y dar un puesto análogo a estos trabajadores

11 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En el 2022 el Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo de una ley canaria en el que se establecía la posibilidad de dar destinos provisionales a los funcionarios que acaban de aprobar una oposición. El

