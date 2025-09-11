Luis Navarro, catedrático de Botánica: «Si apostamos por brigadas para limpiar solo tendremos un jardín muy bonito»
OURENSE / LA VOZ
GALICIA
El científico advierte que retirar matorral traerá problemas a largo plazo porque es el sotobosque el que retiene el agua12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En pleno debate político sobre qué hacer para prevenir los incendios forestales del próximo verano, algunas voces piden que no se deje de lado el conocimiento científico para buscar soluciones. Una de ellas es la