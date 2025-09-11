El alumnado de sexto de Medicina ya se reparte por todos los hospitales: de los cien de Vigo a los ocho de Ferrol

Foto de archivo de los alumnos de Medicina en la USC PACO RODRÍGUEZ

Con el conflicto abierto tras la decisión de la Universidade de A Coruña de implantar la titulación de Medicina, los estudiantes de sexto curso de la USC han iniciado sus clases prácticas, el llamado rotatorio, repartidos por los hospitales de las siete ciudades gallegas, tal y como recoge el convenio para la descentralización de la práctica clínica firmado en el año 2015. En este acuerdo se establece que la docencia de sexto se repartiría entre las tres universidades y sus hospitales en función de la capacidad docente. En concreto se habilitaron 100 plazas en A Coruña, 15 en Ferrol, 30 en Lugo, 20 en Ourense, 30 en Pontevedra, 100 en Vigo y 80 en Santiago. Son cifras en las que se tuvo en cuenta la demanda de los estudiantes al llegar a su último curso y también el personal, es decir, los profesores asociados a ciencias de la salud (PACs) que imparten estas prácticas clínicas en los distintos hospitales.

Pese a que estas son las cifras del acuerdo no todos los años el reparto es estrictamente así, en primer lugar porque el número de alumnos varía de un curso a otro, y porque se dan otros condicionantes. En concreto en este 2025-2026 hay cien estudiantes en Vigo, 97 en A Coruña, 18 en Ourense, ocho en Ferrol, 28 en Pontevedra, 18 en Lugo y 92 en Santiago. El hecho de que haya más en el complejo hospitalario de Santiago en relación a los 80 establecidos se debe a que hay alumnos de intercambio Sicue, que tienen que estar en la Facultad de Medicina, y otros que cursan quinto y tienen beca, por lo que deben elegir un par de materias del rotatorio para no perderla, de ahí que deban quedarse en Compostela.

Un primer paso

El reparto del alumnado de sexto curso acordado en el convenio del 2015, que firmaron además de los tres rectores los conselleiros de Sanidade y Educación, es el primer paso de una descentralización que se incrementará si las universidades llegan a un nuevo acuerdo en las próximas semanas. De momento solo ha trascendido la propuesta de la Xunta, que pasa por repartir todo el segundo ciclo y solventar dos de los principales escollos que había, permitir que los médicos de Vigo y A Coruña que pasen a formar parte de la plantilla de la USC puedan seguir investigando en sus respectivos institutos — el Inibic y la Fundación Galicia Sur—, y que se eleve el porcentaje máximo de docencia que las otras universidades pueden dar en Medicina, ahora limitado a un 15 % entre Vigo y A Coruña.

Caamaño garantiza la descentralización a los médicos del colegio de Pontevedra

El conselleiro de Sanidade se reunió ayer con el presidente y los representantes del colegio de médicos de Pontevedra y se comprometió a la descentralización efectiva de los estudios de Medicina, de acuerdo con las propuestas que se están avanzando en el grupo de trabajo creado con este fin. Esa propuesta, que avala la Xunta y que las tres universidades tendrán que ratificar, pasa por crear unidades docentes tanto en A Coruña como en Vigo y distribuir la docencia de todo el segundo ciclo, es decir, de cuarto y quinto, ya que sexto está descentralizado desde hace años en todos los hospitales.