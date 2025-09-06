Miguel Corgos, conselleiro de Facenda: «Non é certo que os intereses aforrados pola quita se poidan destinar a gasto»

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
Miguel Corgos, conselleiro de Facenda. XOÁN REY. | EFE

La Xunta acusa al Gobierno central y al líder del PSdeG de faltar a la verdad e incurrir en contradicciones

06 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La insistencia del Gobierno central y del PSdeG en que la quita de deuda a Galicia —4.010 millones de euros— servirá para reforzar el gasto público y el modelo de bienestar choca frontalmente con lo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Por solo 1,5€ al mes Suscríbete